Шрі-Ланка оголосила дефолт

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Міністерство фінансів Шрі-Ланки призупинило виплати за зовнішнім боргом і попередило інвесторів про дефолт.

Про це повідомляє Bloomberg.

Необхідність оголосити дефолт полягає у політичній кризі та бажанні зберегти валютні резерви. Наразі вони становлять менше 2 млрд доларів і за останній місяць знизилися на 16%.

Резерви необхідні в першу чергу для закупівлі продовольства та палива. Зазначається, що продовольство та паливо дорожчає швидкими темпами через війну в Україні.

За словами журналістів, майбутній дефолт Шрі-Ланки не став несподіванкою. У мінфіні заявили, що виплати за всіма зовнішніми боргами будуть заморожені на певний період для правильної реструктуризації зобов'язань.

Шрі-Ланка переживає найважчу економічну кризу через пандемію COVID-19. Країна залишилася без туристів, що призвело до зупинки надходження іноземної валюти. На Шрі-Ланці вже другий місяць продовжуються масові акції протесту.