Шрі-Ланка оголосила дефолт
Міністерство фінансів Шрі-Ланки призупинило виплати за зовнішнім боргом і попередило інвесторів про дефолт.
Про це повідомляє Bloomberg.
Необхідність оголосити дефолт полягає у політичній кризі та бажанні зберегти валютні резерви. Наразі вони становлять менше 2 млрд доларів і за останній місяць знизилися на 16%.
Резерви необхідні в першу чергу для закупівлі продовольства та палива. Зазначається, що продовольство та паливо дорожчає швидкими темпами через війну в Україні.
За словами журналістів, майбутній дефолт Шрі-Ланки не став несподіванкою. У мінфіні заявили, що виплати за всіма зовнішніми боргами будуть заморожені на певний період для правильної реструктуризації зобов'язань.
Шрі-Ланка переживає найважчу економічну кризу через пандемію COVID-19. Країна залишилася без туристів, що призвело до зупинки надходження іноземної валюти. На Шрі-Ланці вже другий місяць продовжуються масові акції протесту.
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