Укргидроэнерго вместе с немцами будет производить зеленый водород

"Укргидроэнерго" и немецкие компании Andritz Hydro и MAN Energy Solutions подписали меморандум о сотрудничестве по производству зеленого водорода в Украине.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Там добавили, что работают над пилотным проектом по установке электролизной установки для изготовления зеленого водорода на 1 МВт. Речь идет о производстве 100 кг водорода в день.

Напоминаем:

Четыре европейские компании газовой инфраструктуры объединяют усилия для создания водородной магистрали через Центральную Европу - он соединит Украину с Германией через Чехию и Словакию.

Совет нацбезопасности поручил правительству рассмотреть возможность создания нового водородного продуктопровода Украина - ЕС и оценить привлечения инвестиций для этого.