Поставки нефти из РФ в Китай: используют схему с перегрузками в море – СМИ

Из-за потенциальных последствий финансовых санкций все меньше судовладельцев готовы давать свои танкеры под погрузку в Россию, поэтому поставка российской нефти в Китай все чаще происходит с перегрузкой в ​​море, несмотря на малое расстояние между странами.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

"Логистически рискованное и дорогостоящее перемещение нефти между танкерами в море подчеркивает шаги, которые готов сделать по крайней мере один китайский покупатель, чтобы обеспечить бесперебойный поток нефти с востока России в Азию.

Схема с перегрузкой в ​​море позволяет увеличить количество рейсов теми суднами, которые есть в наличии", - пишет агентство.

По данным Bloomberg, малые суда используются для трансфера между российским портом Козькино и водами возле порта Йосу в Южной Корее, где нефть перекачивают на супертанкеры для следующего этапа трансфера в Китай.

"Хотя это увеличивает общее время и расходы на доставку, брокеры утверждают, что такая практика становится все более распространенной, поскольку судовладельцы и покупатели предпочитают такую ​​поставку малыми судами для перевозки нефти из Козьмино в короткие сроки: чем короче рейсы, тем чаще можно загружать имеющиеся танкеры", - объясняет издание.

При этом, как добавляет агентство, с супертанкерами типа VLCC, на которые грузится нефть в море, проблемы сейчас нет из-за вспышки COVID в Китае и сокращения спроса на них.

По данным издания, к такой схеме с перегрузкой нефти в море привлечены, по меньшей мере, две китайские компании - судовладелец Cosco Shipping и трейдер Unipec.

Напомним:

Китай наращивает закупки нефти из РФ по выгодным ценам, заполняя оставшийся вакуум после западных покупателей, которые отказываются от бизнеса с Россией после ее вторжения в Украину.

Китай ведет переговоры с РФ по закупке дополнительных объемов нефти для пополнения своих стратегических запасов.

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Экономическая правда