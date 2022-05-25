Будущее "трубы Медведчука", государство забрало облгазы: итоги дня

О "трубе Медведчука". В ближайшие дни может быть подписан договор с крупнейшей венгерской нефтегазовой компанией MOL для транспортировки дизтоплива из других стран через Венгрию по участку продуктопровода "Самара-Западная граница".

О зерне. Морская блокада украинских портов, которую РФ осуществляет с начала войны, уже привела к глобальному росту цен и продолжит оказывать давление на них.

Об облгазах. Суд передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 26 региональных операторов газораспределительных систем.

О госдолге РФ. США не продлили действие лицензии, которая позволяла России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года страна имеет более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.

О банках. Министерство финансов не исключает национализацию "Альфа-банка Украины", столкнувшегося с рядом проблем после введения западных санкций на своих акционеров, но вероятность такого шага низкая.