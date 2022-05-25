Украина сможет транспортировать горючее из других стран через "трубу Медведчука"

getty images

В ближайшие дни может быть подписан договор с крупнейшей венгерской нефтегазовой компанией MOL для транспортировки дизтоплива из других стран через Венгрию участком продуктопровода "Самара-Западная граница", более известным как "труба Медведчука".

Об этом недавно руководитель "дочки" Нафтогаза, Укртранснафты, Николай Гавриленко рассказал в интервью ЭП.

Он рассказал, что после того, как трубу забрали у структур Медведчука и передали Укртранснафте, до начала полномасштабной войны РФ против Украины госкомпания не могла транспортировать ею дизтопливо, ведь остатки горючего так и не передали на баланс Укртранснафты. После 24 февраля ситуация изменилась и эти объемы решили передать на нужды государства.

В процессе передачи Гавриленко выступил с инициативой оставить в трубе некоторое количество топлива, чтобы использовать его как технологическое для организации обратной (реверсной) прокачки дизеля из Венгрии в Украину. В начале мая начались переговоры с компанией MOL как владельцем активов, на которые входит этот продукт на территории Венгрии.

"Наша переговорная позиция была построена на том, чтобы наладить транспортировку этой трубой из Венгрии в Украину 100-150 тысяч тонн в месяц", - рассказывает Гавриленко. Этот объем рассматривался как базовый с учетом производственных характеристик системы в стандартном режиме работы.

В MOL заявили, что свободного ресурса топлива у них нет. Как объясняет эксочельщик Укртранснафты – потому, что предвыборная кампания премьера Венгрии Виктора Орбана была построена, в частности, на низких ценах на нефтепродукты. Сейчас в Венгрии цена дизтоплива – 1,2-1,4 евро за литр, что на 30-40% ниже остальной Европы. Поэтому существенно вырос спрос, который нужно удовлетворять.

В то же время венгерская компания заявила о готовности транспортировать топливо из Венгрии в Украину продуктопроводом.

"Все, что MOL смогла нам предложить - это лишь вариант, при котором мы будем находить дизтопливо в ЕС, доставлять его в вагонах-цистернах в их терминалы, где он будет перекачиваться в продуктопровод и поставляться им в Украину", - объясняет Гавриленко.

19 мая было заключено предварительное соглашение о готовности MOL подписать договор о транспортировке дизтоплива этим продуктопроводом. "Договор отработан обеими сторонами и может быть подписан в ближайшие несколько дней", - добавил он.

Читайте больше в интервью: "Труба Медведчука" разрушает руководящую вертикаль "Нафтогаза". Интервью с отставным менеджером госкомпании

Напоминаем:

Правительство 23 мая уволило Николая Гавриленко с должности гендиректора Укртранснафты и назначило на его место Владимира Цепенду.

Трубопроводы "Самара-Западное направление" и "Грозный – Армавир – Трудовая" были построены во времена Советского Союза и находились в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украины.

Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "Прикарпатзападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали.