Минфин допускает национализацию Альфа-банка, но это маловероятно

Министерство финансов не исключает национализацию Альфа-банка Украина, который столкнулся с рядом проблем после введения западных санкций на своих акционеров, но вероятность такого шага низкая.

Об этом говорится в статье ЭП.

В Министерстве финансов сообщили, что создана рабочая группа по разработке плана действий на случай вывода из рынка системно важного банка. Такая группа должна разработать концептуальный план действий и вынести его на рассмотрение Совета финансовой стабильности.

"В рамках этой рабочей группы нарабатываются механизмы предотвращения рисков в банковском секторе, среди которых, в том числе, и возможность национализации системно важного банка для обеспечения финансовой стабильности", - заявили в ведомстве.

В то же время, по данным ЭП, чиновники уверяют представителей "Альфа-Банка", что не намерены проводить национализацию. В конце концов, такой вариант маловероятен по ряду причин.

Прежде всего, потому, что все риски, связанные с войной, и расходы на докапитализацию, перейдут на правительство, а значит – на налогоплательщиков. В условиях, когда дефицит бюджета страны достигает 5 млрд долл. ежемесячно, тратить средства еще и на банк очень некстати.

Кроме национализации есть еще четыре сценария того, что может быть с банком. Среди них продажа, снятие санкций с кого-то из собственников, признание банка неплатежеспособным и вывод с рынка. Последний вариант, который наиболее вероятен – сохранение "статуса кво".

О том, что именно предполагают такие сценарии и что происходит в Альфа-банке, читайте в статье: Миллиард долларов, встречи в ОП с министрами и непубличные штрафы. Как "Альфа-Банк" хочет сохранить статус-кво в Украине

Напомним:

Национальный банк признал акционеров украинского Альфа-банка, подсанкционных Михаила Фридмана и Петра Авена, потерявшими безупречную деловую репутацию, и лишил их права голоса в банке.