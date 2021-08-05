Все разделы
Укр / Рус

Решение о возврате ЗТМК государству будет обжаловано – адвокаты Фирташа

Четверг, 5 августа 2021, 09:20

Решение о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в государственную собственность будет обжаловано в апелляции.

Об этом говорится в заявлении адвоката Tolexis Trading Limited Романа Чишинского.

"Данное решение (о возвращении завода в госсобственность - ред) принял Хозяйственный суд Запорожской области – суд первой инстанции. Согласно законодательству, решение этого суда вступает в силу только в случае, если не будет обжаловано в отведенный законодательством срок", – заявил Чишинский.

По его словам, решение "ангажированное и несправедливое" и будет обжаловано.

"Все аргументы, на которые ссылается Специализированная антикоррупционная прокуратура и Фонд государственного имущества по делу ЗТМК – неправомерны. В январе 2021 года Высший антикоррупционный суд оправдал Владимира Сивака, которого обвиняли в совершении тех нарушений, на которые ссылаются Фонд госимущества и Специализированная антикоррупционная прокуратура", – говорится в заявлении.

Напоминаем:

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что Запорожский титано-магниевый комбинат вернули в собственность государства.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Фирташ ЗТМК прокуратура Фонд госимущества

powered by lun.ua
Материалы по теме
Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа вернули в госсобственность 5 августа 2021, 09:00
Прибыль Оператора ГТС упала вдвое из-за долгов облгазов Фирташа 4 августа 2021, 09:00
В Совете нацбезопасности заявили о тотальной монополии на рынке газа  30 июля 2021, 19:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!