Апелляционный суд вернул ЗТМК в госсобственность. Компания Фирташа идет в Верховный Суд

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Центральный апелляционный хозсуд подтвердил решение первой инстанции о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что до вынесения решения суда 49% ООО "ЗТМК" принадлежало компании Толексис Трейдинг Лимитед (группа компаний DF Group).

По словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, решение о возвращении "ЗТМК" государству уже вступило в законную силу и будет выполнено в ближайшее время.

"Окончательное решение о возвращении Запорожского титаномагниевого комбината в собственность государства позволит привлечь компетентного и честного инвестора, который превратит его в мощный промышленный актив благодаря продолжению модернизации и эффективному управлению", - добавил Сенниченко.

В то же время в компании Tolexis Trading Limited заявили, что обжалуют в Верховном Суде решение Центрального апелляционного хозяйственного суда, передает liga.net.

В заявлении компании говорится, что решение необоснованно и политически мотивировано и принято с рядом процессуальных нарушений.

"Ускоренное принятие решения и целый ряд процессуальных нарушений, которые мы увидели, дают нам основания говорить о политическом давлении на суд. Компании Tolexis Trading Limited не предоставили возможность представить свои интересы в суде", - заявил адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинский.

По его словам, инвестор полностью выполнил все обязательства в рамках договора и проинвестировал в ЗТМК 110 млн дол.

Напомним:

Запорожский титано-магниевый комбинат вернули в собственность государства, ранее он принадлежал подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

Решение о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в государственную собственность будет обжаловано в апелляции, заявляли в компании Фирташа.

Компания Фирташа в 2013 году создала ООО "ЗТМК". Это произошло благодаря победе на конкурсе Фонда государственного имущества для привлечения инвестиций на комбинат. Однако Фирташ не выполнил взятые на себя обязательства. Речь идет о 110 млн долларов, которые олигарх должен был инвестировать в модернизацию завода. Средства были потрачены менеджментом компании не по целевому назначению.

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Экономическая правда