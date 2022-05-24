Китай наращивает импорт российской нефти ESPO с Дальнего Востока – Bloomberg
Китай наращивает импорт российской нефти ESPO с Дальнего Востока, часть поставленных объемов отправляется в хранилища.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным аналитической компании Vortexa Ltd, 20 из 21 нефтяного груза, которые были загружены в порту Козьмино в этом месяце, направляются в Китай. Согласно оценкам, потоки в апреле и мае будут на 20% выше нормы.
"Китай является желающим потребителем российской нефти, поскольку большинство других покупателей избегают ее экспорта из-за войны в Украине, а ESPO - один из самых привлекательных сортов нефти, частично из-за короткого расстояния доставки.
Хотя вспышка вируса продолжает вызывать неопределенность спроса, Пекин ведет переговоры с Москвой, чтобы потенциально пополнить свои стратегические запасы дешевой российской нефтью", - говорится в статье.
"Импорт китайской нефти морским транспортом с Дальнего Востока России стремительно растет", – сказала Эмма Ли, аналитик Vortexa.
"Это после того, как ESPO, любимый спотовый сорт среди китайских нефтепереработчиков, продают с большими скидками, а остальные постоянные покупатели отказались от покупок", – добавила она.
Всего в этом месяце из Козьмино планируется экспортировать 33 груза ESPO, и Ли ожидает, что остальные грузы поступят в Китай, что будет крупнейшим месячным поступлением в мае по крайней мере с 2016 года.
По данным Vortexa, в апреле 27 из 32 морских грузов ESPO отправились в Китай, по сравнению с 24 из 31 в марте и 20 из 26 в феврале. Остальные покупатели в прошлом включали нефтепереработчиков в Японии и Южной Корее, а также на Гавайях.
Напомним:
Китай наращивает закупки нефти из РФ по выгодным ценам, заполняя оставшийся вакуум после западных покупателей, которые отказываются от бизнеса с Россией после ее вторжения в Украину.
Китай ведет переговоры с РФ по закупке дополнительных объемов нефти для пополнения своих стратегических запасов.
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