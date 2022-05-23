Экс-глава НБУ Гонтарева отвергает обвинения Медведчука в "угольном деле"

Бывшая глава Нацбанка в 2014-17 годах Валерия Гонтарева отрицает информацию о якобы участии регулятора в схемах по закупке угля на временно оккупированных территориях.

Об этом она заявила в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Я послушала этот памфлет СБУ-Медведчука. Даже Медведчук рассказывает там, что НБУ не участвовал ни в трубопроводе, ни в расчетах за угли. Более того, он даже говорит, что НБУ запретил все расчеты на неконтролируемых территориях", – заявила Гонтарева.

Она напомнила, что ранее Игорь Суркис уже подавал иск к ней в Лондоне, обвиняя в сговоре с президентом Украины в 2014-2019 годах Петром Порошенко во время национализации ПриватБанка, однако это завершилось поражением истца.

Тогда Лондонский суд отклонил иск на 350 млн долларов, в котором Суркис с семьей обжаловал свое признание связанным с Приватбанком лицом якобы из-за сговора Порошенко и Гонтаревой. Таким образом, утверждал он, его хотели вынудить передать 8,33% своих акций в группе "1+1" в пользу Порошенко бесплатно.

"Поэтому я бы рекомендовала СБУ не идти на поводу у господина Коломойского и не пытаться на белое говорить черное, а заняться насущными проблемами Украины, которая находится в режиме кровавой войны", – заявила Гонтарева.

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Контрабанда угля из Донбасса окружением Медведчука. Этой истории пять лет

Главный подозреваемый по "делу Порошенко" Сергей Кузяра о роли Медведчука и пятого президента в угольных схемах

Напоминаем:

Кум Путина нардеп Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме закупок угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР" – практически, у главарей боевиков. Топливо покупалось за наличные, и таким образом, по данным следствия, пророссийские террористы в общей сложности профинансировали на сумму более 200 млн гривен.

В частности, он обвинил в участии в схеме экспредседателя НБУ Валерия Гонтарева и пятого президента Петра Порошенко.

В конце декабря 2021 правоохранители направили Порошенко почтой подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса. 19 января суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.

Еще один фигурант дела – бизнесмен Сергей Кузяра в интервью ЭП заявлял, что следствие "выдумало преступную группу" из Порошенко, Медведчука, Демчишина и его.