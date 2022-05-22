"Запорожсталь" после частичного возобновления работы расконсервировала 48 тепловозов

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского после частичного возобновления работы продолжает выводить из консервации дополнительные локомотивы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию управления железнодорожного транспорта "Запорожстали".

Отмечается, что в парке "Запорожстали" - 94 локомотива.

"В довоенное время, когда комбинат работал на полную мощность, 70 локомотивов были вовлечены в работу в сутки. С началом войны и горячей консервации оборудование количество тепловозов рабочего парка сократилось примерно до четырех в сутки.

В апреле производственные мощности комбината стали снова набирать обороты, и возникла необходимость постепенно приводить в рабочее состояние все локомотивы комбината для того, чтобы при необходимости они могли быстро вступить в действие и выполнять транспортировку грузов: сейчас расконсервировано 48 тепловозов, которые готовы к работе", - говорится в сообщении.

Ранее в "Укрзализныце" заявили о готовности оказывать поддержку "Запорожстали" в решении логистических проблем, возникших на промышленных предприятиях Украины из-за войны войны.

УЗ, в частности, поможет металлургам найти альтернативные пути поставки сырья и отгрузки готовой продукции.

Напомним:

В начале апреля группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского приняла решение о частичном выводе из режима горячей консервации подразделений комбината Запорожсталь.

Позже сообщалось, что "Запорожсталь" после частичного возобновления производства работает на 40-50% своей мощности.

Экономическая правда