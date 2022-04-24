"Запорожсталь" заработала на 50% мощности
Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" "Метинвеста" Рината Ахметова и Вадима Новинского после частичного возобновления производства работает на 40-50% своей мощности.
Об этом сообщил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, из-за войны производство на комбинате пришлось консервировать на 33 дня, потом заново восстанавливать. Возникли также проблемы с логистикой – снабжением сырьем и отгрузкой готовой продукции.
"После того как линия фронта была отодвинута от Запорожья, у нас появилась возможность возобновить наше производство. Сначала были запущены литейно-механический завод и коксохимический", – сказал Мироненко.
Гендиректор "Запорожстали" уточнил, что в первую очередь запустили аглофабрику, две доменные печи. После этого заработал полный цикл – мартеновские и прокатные цеха комбината.
"Производственную цепочку мы восстановили, сейчас она работает на 40-50% от своей мощности", - добавил Мироненко.
Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил, что криворожские предприятия работают на 40% мощностей.
"Основной сдерживающий фактор – логистика и рынки сбыта. То, что можем доставлять нашим потребителям в Европу, мы, конечно, производим и поставляем. Однако для нас сегодня очень важно, чтобы были разблокированы черноморские порты Украины – Южный, ТИС. Сейчас решаем вопросы по поставке морскими путями", – подчеркнул гендиректор "Метинвеста".
По его словам, есть первые попытки построить логистику через порты Балтики и Румынии.
"В апреле уже загружаем корабль в Констанце и Свиноуйсьце и будем пытаться это развивать. Надеюсь, нам удастся решить эти вопросы, тогда компания сможет скачать криворожские предприятия на 100% работы", – сообщил Рыженков.
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