Запорожсталь частично возобновляет работу

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского приняла решение о частичном выводе из режима горячей консервации подразделений комбината Запорожсталь.

Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

Запорожсталь приступила к раздуванию доменных печей № 3 и 4.

"Согласно дорожной карте по расконсервации производства, комбинат Запорожсталь частично вывел из режима горячей консервации аглофабрику. Запущено три из шести агломашин по производству агломерата. В доменном цехе вошли в работу на пониженных параметрах две из четырех доменных печей – домны № 3 и 4. Соответственно, вместе с восстановлением производственного процесса введены в работу аспирационные установки аглодоменного передела, чему предшествовало полное техническое обслуживание природоохранных агрегатов", – говорится в сообщении.

Для обеспечения стабильности производственного процесса работают транспортные, энергетические, инжиниринговые и другие вспомогательные подразделения комбината. Постепенно с получением на доменных печах чугуна в работу будут введены следующие звенья производственной цепи.

Рабочие смены для работников Запорожстали скорректированы с учетом комендантского часа. Предприятие обеспечивает централизованный подвоз рабочих корпоративным транспортом.

В Запорожье уже частично восстановлены производственные процессы на Запорожкоксе, Запорожогнеупорном заводе и ЗЛМЗ.

Экономическая правда