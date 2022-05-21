В НБУ объяснили, зачем сняли курсовые ограничения на наличную валюту

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Национальный банк подчеркнул, что снятие ограничений наличного курса купли-продажи иностранных валют банками необходимо, чтобы ограничить спекуляции и сохранить международные резервы.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В регуляторе отметили, что курс к доллару остается фиксированным – на уровне 29,25 грн/долл. Неизменными также остаются ограничения на установку курса банками в безналичном сегменте валютного рынка. Банки и дальше должны проводить такие операции по превышению официального курса до +1%.

Именно в безналичном сегменте происходит большинство валютных операций. "Таким образом, импортеры могут закупать валюту по курсу, который близок к курсу продажи валюты экспортерами. В случае возникновения дефицита валюты на рынке, НБУ закрывает его продажей валюты из международных резервов", – пояснили в Нацбанке.

Вторым сегментом валютного рынка является наличный, на котором банки могут продавать наличную валюту только в том объеме, в котором до этого купили ее у населения. Но, несмотря на ограничения НБУ, сейчас на наличном рынке в основном покупают валюту для спекулятивного заработка, финансирование "серого" импорта, который не относится к критическому, а также перевод сбережений в иностранную валюту.

"Ни одно из этих направлений не является критическим приоритетом для поддержки экономики во время войны", - объясняет регулятор. Поэтому Национальный банк не тратит дефицитные международные резервы для сглаживания колебаний в этом сегменте рынка.

С субботы НБУ разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты, а также снял ограничения на курс, по которому банки списывают с карточек средства в гривне для безналичных расчетов или снятие средств с карт за рубежом.

Регулятор мотивирует решение тем, что это выравнивает условия для банков по сравнению с обменниками, что будет способствовать повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний курса на нем. Кроме того, курсы валюты для временно находящихся за рубежом и курсы покупки наличной валюты для граждан, остающихся в Украине, таким образом сблизятся.

Эти шаги также имеют целью ограничить "карточный туризм". В НБУ говорят, что значительная часть операций с гривневыми картами за рубежом – это снятие наличных с банкоматов. Заметная часть этой наличности потом возвращается в Украину и попадает на нелегальный наличный рынок.

"То есть де-факто дефицитные валютные ресурсы могут тратиться на неприоритетные для военного времени потребности, что сейчас очень важно минимизировать", - заявляет регулятор. Поэтому новые условия работы рынка позволит "предотвратить непроизводительное выведение капитала и защитить международные резервы Украины".

Напоминаем:

Стоимость американской валюты в небанковских обменниках за последнюю неделю выросла на 2-3 грн. В Национальном банке Украины связывают это с введенными валютными ограничениями и намерены повлиять на этот курс.

Национальный банк разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту с 14 апреля – с 24 февраля и до того момента это было невозможно.