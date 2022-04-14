НБУ дозволив населенню купувати готівкову валюту

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Національний банк дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту з 14 квітня.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Регулятор зазначає, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню функціонування нелегальних обмінників та, відповідно, зниженню ризиків для громадян.

При цьому, аби запобігти тиску на валютний ринок, НБУ передбачив, що банк може здійснювати продаж готівкової валюти у межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу ним готівкової валюти. Така різниця розраховуватиметься з 13 квітня 2022 року.

Також НБУ обмежив курс продажу валюти у не більше ніж на 10% вище чи нижче від офіційного курсу НБУ (який зафіксований з 24 лютого), а курс купівлі готівкової валюти не має бути нижчим за офіційний.

Водночас, наголошує НБУ, що безготівковий продаж валюти банками фізичним особам і надалі заборонений, крім окремих виключень. Для недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

Нагадуємо:

24 лютого Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день. Курс євро – 31,68 гривні.