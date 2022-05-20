Гривна обесценивается – Нацбанк реагирует: экономические итоги дня

О санкциях. Канада вводит санкции против 14 россиян, в том числе российских олигархов и членов их семей, и запрещает экспорт предметов роскоши в Россию из-за ее вторжения в Украину.

О курсе. Стоимость американской валюты в небанковских обменниках за последнюю неделю выросла на 2-3 грн. В Национальном банке Украины связывают это с введенными валютными ограничениями.

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

О помощи. Ведущие экономики Группы семи и мировые финансовые учреждения предоставят 19,8 млрд долларов помощи для поддержки государственных финансов Украины.

О газе. Аналитики Citigroup прогнозируют, что из-за резкого роста цен на газ в этом году РФ может получить от ЕС рекордные $100 млрд, что почти вдвое больше показателя 2021 года.