РФ с субботы останавливает поставки газа в Финляндию

Российский Газпром сообщил финской Gasum о прекращении поставок газа с 7:00 субботы, 21 мая – ранее компания отказалась платить за голубое топливо рублями по требованию Кремля.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Импорт природного газа из России по контракту на поставку Gasum будет прекращен в субботу, 21 мая в 07.00", - пишет компания. Соответствующее сообщение от "дочки" Газпрома, "Газпром экспорта", компания получила днем в пятницу.

"Начиная с завтрашнего дня [21 мая] и в предстоящем летнем сезоне, Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников через трубопровод Balticconnector [соединяющий Финляндию и Эстонию]", – заявили в компании.

Генеральный директор Gasum Мика Вильянен заявил, что "очень досадно", что поставки по контракту прекращаются, но компания была готова к такому сценарию и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, сможет обеспечить всех потребителей газом в ближайшие месяцы.

Ранее компания отказалась платить за российский газ рублями, чем отвергла новый кремлевский механизм.

Таким образом, Финляндия присоединилась к Польше и Болгарии, поставки газа которым Россия выключила еще в апреле по той же причине – неоплате в рублях.

Напоминаем:

Финских политиков предупредили о том, что Россия может прекратить поставки газа в пятницу, 13 мая.

Финская государственная энергетическая компания Gasum решила подать в суд на российскую компанию "Газпром экспорт" по требованию платить за газ в рублях.