Росія може у п'ятницю припинити постачання газу до Фінляндії – ЗМІ

Фінських політиків попередили про те, що Росія може припинити постачання газу у п'ятницю, 13 травня.

Про це пише фінська газета Iltalehti з посиланням на джерела.

"Наразі Фінляндія не має наміру коментувати це, але чекає, чи буде припинено подачу газу.

Якщо це буде реалізовано, це спричинить серйозні проблеми для деяких підприємств промисловості та виробництва харчових продуктів", - пише газета.

Голова парламентської групи партії "Справжні фіни" Вілле Тавіо у коментарі газеті підтвердив, що голови партій і депутатські групи були поінформовані про такий варіант перебігу подій.

Раніше у Фінляндії вважалося, що Росія могла б припинити поставки газу до Фінляндії 23 травня, тому що тоді прийде час платити наступні рахунки за газ, пише газета.

Нагадаємо, 27 квітня "Газпром" припинив постачання газу до Болгарії та Польщі за відмову платити в рублях.

У Фінляндії раніше заявляли, що ніяких платежів у рублях, як того вимагає Кремль, проводити не будуть.

Економічна правда