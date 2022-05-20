Главный акционер сервиса объявлений Avito решил продать российский бизнес

Главный акционер крупнейшего сайта бесплатных объявлений в России Avito – нидерландская компания Prosus – решил выйти из российского бизнеса.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Prosus продает свою долю в Avito.

25 марта мы объявили о выходе Avito из группы OLX. После завершения этого операционного раздела компания Prosus решила выйти из российского бизнеса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Prosus уже приступил к поиску покупателя на акции Avito.

Напоминаем:

25 марта OLX Group приняла решение прекратить любое участие в своей деятельности в России. Avito будет работать как независимая российская компания, управляемая местной командой менеджеров и собственным советом директоров.

Ранее компания Prosus (холдинг южноафриканской Naspers) заявляла, что отказывается выходить из России.

Также сообщалось, что Prosus умалчивает о массовых объявлениях о срочной службе в российской армии на их площадке.

Экономическая правда