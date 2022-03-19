В російську армію шукають людей на Avito, а нідерландський власник це замовчує

Нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers), якій належить Avito мовчить про масові оголошення про строкову службу в російській армії на їх майданчику.

Про це у соцмережах повідомив бізнесмен, ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Зараз цей сайт закритий для іноземного трафіку, але якщо зайти на нього через російські IP, то можна легко знайти багато об’яв щодо військової контрактної служби.

У компанії Prosus є також бізнеси в Україні та Польщі — це OLX. Він пише, що співробітники українського та польських офісів дуже болісно переживають цю війну та неготовність головного офісу не те що бойкотувати, а бодай видаляти ці військові об’яви, та тиснуть на хедофіс з усіх боків.

"Ми закликаємо Prosus та холдинг Naspers терміново як мінімум починати активно видаляти усі об’яви на військову тематику на Avito. А як максимум — негайно припинити свій бізнес в росії у тій чи іншій формі", - пише Дубілет.