Нефтяное эмбарго и газовое фиаско: итоги на экономическом фронте

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Война, начатая 24 февраля против нашей страны, вылилась в войну авторитаризма против демократии. Пока линия фронта проходит по территории Украины, однако вскоре "взлом" между двумя мирами может пройти и по другим уголкам планеты.

Да, за действиями России и реакцией Запада на них внимательно следят в Поднебесной. Китайские власти уже вызвали для консультаций своих банкиров, чтобы обсудить, как уберечься от замораживания резервов страны, хранящихся на Западе. До этого администрация КНР поддерживала шаткий нейтралитет во всем, что касалось украинско-российской войны.

США и страны Европы пока участвуют в войне за демократию только на экономическом фронте, применяя против российской экономики жесткие санкции. Новый пакет санкций ЕС против РФ, который может быть принят уже в ближайшее время, рискует стать одним из наиболее жестких и болезненных для экономики агрессора.

Но даже без санкций ведущие отрасли экономики России, которые дают стране экономические способности вести войну, равномерно входят в стадию "отрицательного роста".

Нефтяные санкции

Уже на этой неделе Евросоюз может объявить о новом, уже шестом, пакете санкций против России за ее вторжение на территорию Украины. Пока официально о том, какие именно санкции Европа готова ввести против РФ, не сообщается. Однако в печати уже появились детали новых экономических ограничений.

В частности, по информации издания Bloomberg, новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя частичный запрет на торговлю нефтью, которая полноценно заработает уже в конце 2022 года. К тому времени ограничения будут вводиться постепенно.

Хотя 2 мая в немецком правительстве, традиционно более лояльном в отношении России, неожиданно заявили, что готовы поддержать мгновенное эмбарго на российскую нефть, которое может заработать в течение нескольких дней. Вариант с мгновенным эмбарго, правда, может столкнуться с сопротивлением более зависимых от российского "черного золота" стран Европы, в частности Венгрии.

Вероятно, сначала ЕС откажется от российской танкерной нефти, а затем распространит свой запрет на поставки нефти через трубопроводы.

Другой вариант постепенного эмбарго – введение эскроу-счетов. Это означает, что страны ЕС будут продолжать покупать российскую нефть, однако Россия не сможет распоряжаться полученными нефтедолларами. Этот вариант санкций также предусматривает, что выручка от продажи нефти впоследствии может быть использована на восстановление Украины после окончания войны.

Кроме нефтяного эмбарго, шестой пакет санкций может содержать ограничения против крупнейшего российского банка — Сбербанка. В частности, его (наконец-то) планируют отключить от системы SWIFT.

Также под санкции ЕС может попасть и Беларусь за участие в войне против Украины в качестве плацдарма для российских войск.

Какими бы ни были новые санкции против России, условие их отмены остается неизменным — полный вывод войск с территории Украины. На этом, в частности, акцентируют внимание в МИД Германии.

"Нам понятно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае, это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", — заявила глава ведомства Анналена Бербок.

Хотя санкции против российской нефти еще не приняты, они уже начинают действовать. Да, шведские и голландские порты отказываются принимать танкер с российскими нефтепродуктами. Судно с 60 тысячами тонн дизтоплива застряло у побережья Нидерландов после того, как администрации портов Роттердама и Амстердама отказались от его разгрузки.

"Пока где-то в мире отказываются от груза, мы тоже откажемся. Мы делаем это на основе международной солидарности", – прокомментировал ситуацию директор портового подразделения голландского профсоюза FNV Ник Стам.

Последствия газовой войны для России

Газ вместе с нефтью составляют основу российского энергетического экспорта. Однако, в отличие от "черного золота", газ Россия привыкла использовать не просто как средство получения доходов, но и как способ шантажа.

Однако, похоже, что власти РФ перестарались в своих попытках запугать Европу закручиванием вентелей. Спрос на российскую нефть в начале года начал резко падать, а вместе с ним и объемы добычи.

По итогам апреля в России было добыто на 5,2% меньше газа, чем за апрель 2021 года. В целом за первые 4 месяца года добыча российского газа упала на 0,4%.

Сократились и объемы экспорта газа в так называемые "недружественные страны". В апреле ежедневные объемы экспорта газа из РФ в Европу составляли 387 млн кубометров – по сравнению с мартом они сократились на 22%.

За первые четыре месяца года "Газпром" экспортировал 50,1 млрд кубометров – на 26,9% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Вероятно, на такое падение оказали влияние как хорошая погода в Европе и относительно теплая зима, так и шантаж самой России отключениями газа, который вылился в прекращении поставок в Польшу и Болгарию в конце апреля.

Агрессия России вредит рынкам стран-сателлитов

К концу апреля у международных компаний начался период подведения итогов и отчетов перед инвесторами за первый квартал 2022 года. В этих же отчетах появляются и сообщения о планах развития или сворачивании бизнеса, если речь идет о России. Поэтому сейчас появляется много сообщений о новых выходах компаний, как информация о планах британской сети гостиниц InterContinental Hotel Group прекратить деятельность в стране-агрессоре, где она владеет 29 отелями.

В то же время многие компании, которые приняли решение о прекращении бизнес-связей с россией ранее, сейчас сообщают о завершении процесса продаж и закрытии бизнеса. К примеру, финские производители продуктов питания Fazer и Raisio (бренд Nordic).

Некоторые не могут продолжать сотрудничать с россией из-за санкций и связанных с ними проблем в логистике, поставках или финансовых операциях. Именно поэтому немецкий производитель жевательных конфет Haribo приостановил поставки на рынок России, финская Fennovoima расторгла договор с Росатомом на строительство АЭС "Ханхикиви-1", а индийская Tata Steel отказалась от российского угля.

В общем, проблемы международных компаний только за последние пару дней могут стоить россиянам более 5000 рабочих мест.

Более того, агрессия россии и изоляция от цивилизованного мира оказывают влияние и на рынки и компании в других странах, связанных с агрессором. Например, производитель бытовой химии Henkel после решения о выходе из России, сообщил о прекращении работы и в Беларуси, а компания IDS Borjomi остановила два завода в Грузии из-за мажоритарной доли подсанкционной российской Альфа-групп в собственности.