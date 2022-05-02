В Нидерландах порты отказались разгружать танкер с российским горючим

getty images

Нидерландские доки отказались разгружать танкер, перевозящий российское дизтопливо – сейчас оно стоит рядом с Амстердамом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Танкер, загруженный около 60 тысяч тонн дизтоплива в порту Приморска, двинулся в путь в конце апреля. Судно под названием Sunny Liger оперирует под флагом Маршалловых островов.

По словам Ника Стама, директора портового подразделения голландского профсоюза FNV, танкеру было сначала отказано во въезде в шведский порт, прежде чем ему впоследствии отказали в Роттердаме, а впоследствии – и в Амстердаме.

"Если пока где-нибудь в мире отказываются от груза, мы также откажемся", – рассказал он в интервью агентству. "Мы делаем это на основе международной солидарности".

По его словам, судно стоит у Аймаудена, недалеко от порта Амстердама, и пока непонятно, как долго оно там будет ждать.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра назвал ситуацию "странной", ведь судно не оперирует под российским флагом и не перевозит запрещенные грузы.

Пока Sunny Liger ждет своей дальнейшей судьбы, другой корабль, перевозивший дизельное топливо из Приморска, CB Caribic, вошел в район порта Амстердама в воскресенье.

Читайте также: Недосанкции: как сухопутная и морская блокады ЕС повлияют на Россию