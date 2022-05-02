Экспорт "Газпромом" газа в апреле упал до минимума за три месяца – Bloomberg

Ежедневные продажи газа "Газпромом" на ключевые внешние рынки в апреле упали до самого низкого уровня за последние три месяца.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, "Газпром" поставлял в апреле в среднем 387 млн ​​кубометров газа в день в страны за пределами бывшего СССР – это на 22% меньше, чем было в марте.

За первые четыре месяца года "Газпром" экспортировал 50,1 млрд кубометров – на 26,9% меньше, чем за тот же период 2021 года, сообщали в компании.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на аналитиков, европейским потребителям в апреле оказалось выгоднее покупать газ на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам с "Газпромом".

"Европа импортировала рекордные объемы сжиженного газа со скидкой – спрос в Азии на топливо снизился.

Также теплая погода сократила спрос на отопление и нагрев в Европе, что тоже помогло сдержать рост цен и побудило клиентов "Газпрома" бронировать меньшие объемы газа по контрактам и покупать газ на бирже", – говорится в статье.

В апреле цены на спотовом рынке были ниже, чем по долгосрочным сделкам, и поэтому для покупателей "экономичнее" использовать гибкость, которую дают долгосрочные контракты, и задействовать альтернативные поставки, заявил аналитик ICIS Томас Роджерс.

Экономическая правда