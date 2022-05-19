Вкладчики ликвидированных росбанков уже получили более 50% гарантированной суммы

На сегодня, вкладчики украинских "дочек" российских Сбербанка и ВЕБ.РФ уже получили более 50% общей гарантированной суммы - более 570 миллионов.

Об этом написала в колонке для НВ директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

По ее словам, обеспечить своевременные и полные выплаты возмещения было индикатором возможности системы гарантирования реагировать на вызовы.

"Фонд начал выплату гарантированного возмещения вкладчикам этих банков даже раньше предусмотренного законодательством срока", - сказала Рекрут.

Напоминаем:

Совет национальной безопасности и обороны решил национализировать корпоративные права украинских "дочек" российских Сбербанка и "ВЭБ.РФ", на это дано 10 дней с момента введения в действие указа Зеленского.

Нацбанк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем Российской Федерации банки.