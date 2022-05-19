Владельцем российского бизнеса McDonald's станет один из местных франчайзи
McDonald's объявил, что заключил соглашение о продаже активов в РФ крупному франчайзи сети – бизнесмену Александру Говору.
Об этом говорится в сообщении компании.
Согласно договору, Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ресторанами под новым брендом.
С 2015 года Говор работает как франччайзи McDonald's и управляет 25 ресторанами в Сибири.
Ожидается, что после получения всех разрешений регуляторных органов закрытие сделки состоится в ближайшие недели.
При этом договор купли-продажи предусматривает сохранение рабочих мест за персоналом как минимум два года.
"Покупатель также согласился профинансировать заработную плату сотрудников предприятий, которые до закрытия работают в 45 регионах страны, а также профинансировать имеющиеся обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальные услуги", - добавили в McDonald's.
Как отмечает российское издание The Bell, Александр Говор – бизнесмен из Новокузнецка.
Компания Говора "ГиД" управляет 25 ресторанами McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Основной бизнес Говора – нефтеперерабатывающая компания "НефтьХимСервис" с выручкой почти 100 млрд рублей.
Напоминаем:
McDonald's принял решение о полном выходе из России и продаст свой бизнес в государстве-агрессоре после того, как в марте временно приостановил работу ресторанов.
В начале марта McDonald's объявил, что временно закроет 850 ресторанов в России, спустя почти две недели после того, как российские войска вторглись в Украину.
Экономическая правда
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