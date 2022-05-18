Авиалинии Антонова перенесли базу из Гостомеля в Лейпциг

ГП "Антонов" подтвердило, что в связи с невозможностью выполнения международных авиарейсов из Украины, пять самолетов типа Ан-124-100 "Руслан" временно базируются в аэропорту Лейпцига.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Там организована работа филиала авиатранспортного подразделения (АТП) ГП "АНТОНОВ", известного в мире как авиакомпания "Авиалинии" АНТОНОВ", и обустроена база для технического обслуживания указанных воздушных судов.

Это позволило ГП "АНТОНОВ" продолжить выполнение коммерческих и государственных заказов по перевозке сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, а также сохранить позиции лидера в этой нише мирового рынка", - добавили в "Антонове".

"После победы над рашистскими оккупантами и проведения комплекса работ по восстановлению работоспособности аэропорта "Киев-Антонов-2", он снова станет базовым для флота "Русланов" авиакомпании "Авиалинии" АНТОНОВ", - говорят в компании.

Ранее о переносе базы из Гостомеля в Лейпциг сообщали и СМИ.

"Авиалинии Антонова" - авиатранспортное подразделение ГП "Антонов", специализирующееся на международных грузовых авиаперевозках.

Напомним:

Российские окупанты уничтожили флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия".

Государственное предприятие "Антонов" предлагает создать Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия".

Экономическая правда