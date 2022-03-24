"Антонов" просит мир помочь в возрождении самолета "Мрия"

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Государственное предприятие "Антонов" предлагает основать Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия".

Об этом сообщается на странице "Антонова" в Facebook.

Ан-225 "Мрия" является крупнейшим самолетом по массе перевозки грузов и уникальным по своим параметрам. Более чем за 30 лет эксплуатации на воздушных линиях самолет показал возможность перевозки сверхгабаритных грузов, которые не в состоянии осуществить ни один другой грузовой самолет.

"На Ан-225 установлено 240 не перекрытых мировых рекордов. Помимо этого, Ан-225 имеет возможности осуществления в полете горизонтального старта космических кораблей и ракет, перевозки определенных видов грузов на фюзеляже", – говорится в сообщении.

На предприятии напомнили, что в феврале 2022 года в ходе полномасштабной российской агрессии против Украины самолет Ан-225 "Мрия" был разрушен.

"Коллектив ГП "Антонов" считает необходимым не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и приступить к возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 "Мрия", – заявили в компании.

Для этого есть конструкторская и научно-техническая документация, отмечают в "Антонове".

В связи с этим "Антонов" обращается с предложением о финансовой поддержке проекта возрождения "Мрии" к главам государств и правительств всех стран мира.

Реквизиты для финансовой поддержки для всех желающих также опубликованы в сообщении.

Экономическая правда