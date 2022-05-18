ФРС продолжит повышать ставки, пока инфляция не снизится

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о решимости снизить инфляцию и поддержке для этого повышения процентных ставок.

Его слова передает cnbc.

"Мы будем идти до тех пор, пока не почувствуем, что находимся в том месте, где мы можем сказать, что финансовые условия находятся в надлежащем месте", - заявил он.

По его словам, продолжающееся повышение ставок целесообразно и Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС поддерживает идею повышения ставки на 50 б.п. на следующих двух заседаниях.

Напоминаем:

Федеральный резерв США повысил ставку до диапазона 0,75%-1%, больше всего с нулевых, в частности подчеркнул неопределенность последствий российского полномасштабного вторжения в Украину.

В марте Федеральный резерв США впервые с 2018 года повысил ставку с 0,25% до 0,5%, чтобы обуздать инфляцию, а также ухудшил инфляционные прогнозы из-за войны России против Украины.

В апреле руководители Федеральной резервной системы просигнализировали о готовности приступить к сокращению активов на балансе центробанка на 95 миллиардов долларов в месяц, что почти вдвое больше, чем раньше.