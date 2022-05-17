ЕС "откинул" кремлевский механизм оплаты газа рублями

getty images

В Евросоюзе заявили, что газовые компании нарушат санкции, если откроют банковские счета в рублях для покупки российского газа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамеру.

Таким образом, как и предполагалось предварительными рекомендациями ЕС, компании будут считать поставки полностью оплаченными после проведения оплаты в долларах или евро – в зависимости от условий контракта.

Открытие счета в рублях "выходило бы за пределы указаний, которые мы дали государствам-членам относительно разрешенного режима", — заявил Мамер. Таким образом, ЕС не согласился на кремлевский механизм оплаты газа, предполагавший открытие компаниями рублевого счета в Газпромбанке, с которого они должны были платить российский газ.

"Все, что выходит за рамки открытия счета в валюте контракта с "Газпромбанком" и осуществления платежа на этот счет, а затем выдачи заявления о том, что вы считаете, что вы завершили платеж, противоречит санкциям", - сказал Мамер.

Санкции ЕС "не препятствуют экономическим операторам открывать банковские счета в назначенном банке для платежей по контрактам на поставку природного газа в валюте, указанной в этих контрактах", – отметили в ЕК.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовил новый проект рекомендаций для импортеров газа, чтобы они могли дальше покупать у РФ голубое топливо и не нарушать санкции.

Согласно ему, компании должны четко заявить, что они считают свои обязательства исполненными после уплаты в евро или долларах в соответствии с действующими контрактами. Такие указания не мешают компаниям открывать валютные счета в "Газпромбанке" и позволят им покупать газ без нарушения санкций. В то же время ЕС умалчивал, нарушит ли санкции открытие счета в рублях.

Между тем, еще десять европейских компаний открыли рублевые счета для оплаты российского газа, причем, по словам премьера Италии, крупнейший импортер газа Германии уже рассчитался в рублях.

Президент РФ Владимир Путин в конце марта подписал указ по оплате странами Евросоюза газа в рублях. По такому механизму компании открывают в Газпромбанке два счета, валютный и рублевый, после чего переводят оплату в валюте на первый счет. Затем банк конвертирует эти средства в рубли, и уже пополняет рублевый счет, с которого компания самостоятельно осуществляет необходимый платеж.