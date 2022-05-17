Малюська: Украина имеет четыре возможных направления конфискации активов РФ

Украина имеет четыре возможных направления конфискации российских активов и связанных со страной-агрессором компаний: в частности через суд и путем конфискации в связи с военным положением.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает пресс-служба министерства.

Так, первым путем является конфискация по решению суда. Такой путь использовали против активов нардепа и кума Путина Виктора Медведчука – на его имущество был наложен арест в рамках уголовного производства. Это имущество было передано в управление Агентства по розыску и управлению активами. Впоследствии АРМА передала активы в виду сети АЗС Glusco в управление одной из компаний НАК "Нафтогаз".

Второй путь – с использованием нового закона о конфискации российских активов, который ожидает подписи президента. Решение о конфискации будет принимать Высший антикоррупционный суд на основании критериев, по которым будут определяться лица, подпадающие под санкции, в частности в виде взыскания имущества в доход государства.

"При этом переход имущества в собственность государства будет происходить довольно быстро – в течение месяца после собрания документов, подтверждающих российскую собственность и связь и поддержку государства-агрессора", – рассказал министр.

Третий путь для конфискации предполагает использование закона о национализации имущества российского государства – например Сбербанка и Проминвестбанка. В таком случае необходимо решение правительства, после чего подписанное президентом решение СНБО запускает национализацию.

Последний, четвертый способ, Малюська называет нежелательным – это конфискация имущества в связи с военным положением. Такой способ простейший, ведь не требует никакой аргументации, но тогда возникает обязанность компенсировать стоимость. Поэтому, отметил министр, пока он не используется.

Малюська считает, что опыт конфискации российских активов в Украине является хорошим примером для международного сообщества сделать тоже самое.

"Если этот механизм будет имплементирован западными партнерами в ближайшее время, Украина сможет рассчитывать на получение денег центробанка РФ уже в конце этого года", - подчеркнул он.