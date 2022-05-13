Крупные американские компании уходили из РФ после падения своих акций – исследование

Американские публичные компании, решившие прекратить деятельность в РФ после разрешения полномасштабной войны против Украины, делали это после падения своих акций на бирже.

Об этом говорится в научной публикации Татьяны Балюк (Университет Эмори) и Анастасии Федик (Университет Калифорнии в Беркли), сообщает VoxUkraine.

Ученые выяснили, что покидающие Россию фирмы несут существенные рыночные потери (около -4% в течение одной недели) перед тем, как объявить решение о выходе. После объявления ситуация с акциями стабилизируется.

Кроме того, чем больше падение котировок акций, тем более решительными были мероприятия – например, выход или приостановление деятельности, а не просто сокращение операций. Кроме того, не наблюдалось более мощного эффекта для компаний с более высокими операционными рисками в РФ, поэтому выявленная закономерность обусловлена скорее репутационными рисками.

"Наши выводы свидетельствуют о том, что решения компаний выйти из России обусловлены давлением рынка. Особо известные крупные фирмы испытали давление со стороны своих инвесторов относительно прекращения деятельности в России", – заключают авторы. "Оказывая негативное ценовое давление на фирмы, имеющие операции в России, инвесторы на американском рынке могут поощрять своевременный выход [из РФ]".

Отмечается, что крупные фирмы получают большую вероятность, ведь привлекают больше внимания и имеют меньшую долю России в портфеле. Раньше всех вышли компании добывающей отрасли и высокотехнологичные, за ними – производители потребительских товаров. В то же время компании по производству промышленных товаров и в области здравоохранения преимущественно остались.

Исследование основывалось на анализе крупных компаний, котирующихся на фондовых биржах США, действовавших в Российской Федерации до 24 февраля 2022 года. На 15 апреля более 80% из них решили ограничить свою деятельность в России, причем 27% из них объявили о выходе, 51% объявили о приостановлении своей деятельности, а 22% – сократили свою деятельность в России.

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