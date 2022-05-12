Механизм оплата газа рублями нарушает санкции, позиция ЕС неизменна

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Несмотря на попытки Газпрома убедить покупателей в ЕС, что оплата газа рублями не нарушит санкции, в ЕС настаивают, что не изменили свою позицию и считают механизм нарушением.

Об этом заявил спикер министерства климата ЕС Тим Макфи в ходе брифинга в четверг.

Он отметил, что в Еврокомиссии подробно проанализировали дополнительные разъяснения Кремля и письмо Газпрома европейским клиентам. В конце концов, исполнительный орган блока не изменил свою позицию, что такой механизм все равно будет нарушать санкции ЕС против Центробанка РФ.

"Комиссия также обновит свои рекомендации, и мы продолжаем переговоры со всеми странами-членами и объясняем ситуацию", - сообщил Макфи. В то же время, четких сроков относительно того, когда именно будут опубликованы обновленные рекомендации, представитель ЕК не предоставил. Однако подчеркнул, что позиция блока неизменна.

Напоминаем:

Еще десять европейских компаний открыли рублевые счета для оплаты российского газа, причем, по словам премьера Италии, самый крупный импортер газа Германии уже рассчитался в рублях.

"Газпром" направил письмо своим европейским клиентам и пытается заверить, что они могут платить за газ в рублях без нарушения санкций.

В нем компания сообщила, что новый приказ Кремля исключает возможность привлечения к расчетам третьих лиц. Похоже, такая процедура исключает центральный банк, привлечение которого означало бы нарушение санкций.

Однако пока неясно, будет ли достаточно таких разъяснений, чтобы убедить ЕС. Блок заявляет, что открытие счета в рублях, чего требует Кремль, и взаимодействие с центральным банком нарушит санкции.

Президент РФ Владимир Путин в конце марта подписал указ по оплате странами Евросоюза газа в рублях.

В то же время указом предусмотрен план Б, чтобы не потерять газовые доходы бюджета – правительственная комиссия по иностранным инвестициям может выдавать разрешения на оплату газа не в рублях.





