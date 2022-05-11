"RuTube, вероятно, исчез навсегда": хакеры Anonymous говорят, что это они сломали российский видеосервис

Хакеры по объединению Anonymous заявили, что это они сломали российский видеосервис RuTube и добавили, что он, вероятно, больше не восстановится.

Об этом группа хакеров написала в Twitter.

"Anonymous сломал российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, 90% резервной копии и кластера для восстановления баз сильно пострадали.

Это значит, что RuTube, вероятно, исчез навсегда", - говорится в заявлении.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’



Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) May 10, 2022

Напомним:

Утром 9 мая в телепрограммах российских спутниковых телеканалов появились антивоенные высказывания, также о кибератаке заявил российский видеохостинг Rutube.

Российский видеохостинг Rutube, который из-за хакерской атаки 9 мая не работает, обратился к главе Минцифры Украины Федорову на украинском и пообещал новость о возобновлении Rutube "передать на эксклюзивных правах".

По словам источника The Village Russia, близкого к команде Rutube, атака началась около пяти утра - в результате действий хакеров был "полностью удален код сайта", и теперь видеосервис "не подлежит восстановлению".

При этом, в Rutube отрицают потерю кода сайта после хакерской атаки.

Но признали, что возобновление работы потребует больше времени, чем предполагалось.

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Экономическая правда