"RuTube, вероятно, исчез навсегда": хакеры Anonymous говорят, что это они сломали российский видеосервис

Хакеры по объединению Anonymous заявили, что это они сломали российский видеосервис RuTube и добавили, что он, вероятно, больше не восстановится.

Об этом группа хакеров написала в Twitter.

"Anonymous сломал российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, 90% резервной копии и кластера для восстановления баз сильно пострадали.

Это значит, что RuTube, вероятно, исчез навсегда", - говорится в заявлении.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’



Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u