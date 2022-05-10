Rutube, который из-за кибератаки не работает уже вторые сутки, "заговорил" по-украински

Российский видеохостинг Rutube, который из-за хакерской атаки 9 мая не работает уже вторые сутки, обратился к главе Минцифры Украины Федорову на украинском и пообещал новость о возобновлении Rutube "передать на эксклюзивных правах".

Об этом Федоров написал в Telegram.

"Неработающий вторые сутки Rutube заговорил по-украински. Будем работать дальше, пока кремль не заговорит", - прокомментировал министр пост Rutube.

В своем посту российский видеохостинг обратился к Федорову на украинском.

"Эта атака стала еще одним поводом сплотиться и поддерживать своих. Спасибо вам за пиар и сообщить, что мы могли бы переводить новости для вас, чтобы вы не нарушали стиль вашего канала и не использовали русский язык", - ответили в Rutube Федорову.

Там пообещали новость о возобновлении Rutube "передать на эксклюзивных правах".

Перед єтим министр цифровой трансформации Украины прокомментировал пост Rutube о том, что платформа ведет восстановительные работы после кибератаки.

"Мы продолжаем проводить восстановительные работы. Напомним, что платформа легла утром 9 мая, а пресс-служба заявила о крупнейшей в истории компании кибератаке".

Как известно, APT – это спланированные и, что немаловажно, дорогие атаки. Кто очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют", - написали в Rutube вечером 9 мая.

"Депропаганизация продолжается. Это не кибератака, это специальная операция по улучшению вашей IT-инфраструктуры", – прокомментировал Федоров.

Тем временем, сайт платформы до сих пор недоступен.

По словам источника The Village Russia, близкого к команде Rutube, атака началась около пяти утра - в результате действий хакеров был "полностью удален код сайта", и теперь видеосервис "не подлежит восстановлению".

"Обычно на такой случай предусмотрены бєкапы, но в конкретной ситуации проблема, видимо, в том, что в сервисе до сих пор не понимают, имеет ли хакер по-прежнему доступ к системе или нет. Видеоконтент в результате атаки не пострадал. По мнению источника, такая кибератака стала возможной из-за утечки кодов доступа к сайту", - пишет издание.

Напомним:

Утром 9 мая в телепрограммах российских спутниковых телеканалов появились антивоенные высказывания, также о кибератаке заявил российский видеохостинг Rutube.

Экономическая правда