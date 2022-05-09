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"На ваших руках кровь тысяч украинцев": зрителей российских спутниковых каналов "поздравили" с 9 мая

Понедельник, 9 мая 2022, 10:35 - Алексей Павлыш

Утром 9 мая в телепрограммах российских спутниковых телеканалов появились антивоенные высказывания, также о кибератаке заявил российский видеохостинг Rutube.

Об этом пишет Meduza.

В частности, в описаниях телеканалов и программ на Smart TV появилась надпись: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти лгут. Нет войне".

 

"Надпись видели пользователи МТС ТВ, НТВ-плюс, Ростелекома, а также владельцы медиаплееров Winx. По одной из версий, злу подвергся встроенный плеер телевизоров Smart TV", - говорится в сообщении.

Издание добавляет со ссылкой на пользователей, что аналогичная надпись появилась в описании программ сервиса "Яндеккс. Телепрограмма". Позже с российского сайта удалили телепрограмму этих каналов.

 
 

Также утром 9 мая хакеры атаковали видеосервис Rutube, после чего сайт перестал открываться.

"Видеохостинг испытал мощную кибератаку. Сейчас зайти на платформу невозможно", - заявили в Rutube утром 9 мая.

Позже там сообщили о том, что инцидент локализован, ведутся работы по обеспечению безопасности.

Экономическая правда

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