В РФ продажи легковых автомобилей и малых грузовиков обвалились на 80% в апреле
Продажи новых легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России в апреле упали на 78,5% – еще больше, чем прогнозировалось.
Об этом сообщает российское СМИ "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.
Так, в прошлом месяце в РФ было продано 32 706 таких автомобилей.
Продажи АВТОВАЗа в апреле упали на 78%, за четыре месяца с начала года продажи снизились на 50%, до 61 218 автомобилей. Как сообщалось ранее, французский автоконцерн Renault передаст свою долю в 68% в "АвтоВАЗе" Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту "НАМИ".
Продажи "Соллерс Авто" в прошлом месяце упали на 42,2%, за четыре месяца – на 14,4%, до 11 258 авто. У группы в России есть совместные предприятия с Ford (ООО "Соллерс Форд", Елабуга), Mazda ("ООО Мазда Соллерс Мануфекчуринг Рус", Владивосток) и Isuzu (ООО "Исузу Соллерс", Ульяновск).
Отмечается, что продажи стали сокращаться на фоне ухода иностранных автопроизводителей из РФ. Ранее ассоциация прогнозировала, что в 2022 году продажи новых автомобилей в РФ могут сократиться на 50%, до 800 тысяч штук, что станет самым большим падением российского авторынка за всю его историю.
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