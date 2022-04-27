Renault визначився, кому передати частку в "АвтоВАЗі"

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Французький автоконцерн Renault передасть свою 68%-ву частку в капіталі "АвтоВАЗу" на користь Центрального науково-дослідного автомобільного та автомоторного інституту "НАМІ" з опціоном на викуп протягом наступних 5-6 років.

Про це повідомив голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, повідомляє "Інтерфакс".

Частку у московському автозаводі ЗАТ "Рено Росія" французи передадуть місту Москва.

"Renault через дефіцит коштів на підтримку працездатності або діяльності своїх підрозділів у Росії, ухвалює рішення передати акції "АвтоВАЗу" та "Автофрамоса" (московський автозавод ЗАТ "Рено Росія" – ред). "Автофрамоса" – Москві, як суб'єкту. Що стосується "АвтоВАЗу", то, швидше за все, це буде НАМІ, наш профільний інститут, який візьме на себе ці акції з можливим поверненням у випадку, якщо колеги ухвалять рішення повернутися", – сказав Мантуров.

Renault зараз володіє 68% акцій "АвтоВАЗу" через "Лада Авто Холдинг", в якому 32% – у держкорпорації "Ростех".

Частка французького автоконцерну в московському автозаводі, заснованому наприкінці 1990-х років як спільне підприємство "Автофрамос" та пізніше перейменоване на "Рено Росія", до кінця 2012 року була доведена до 100%.

За словами міністра, очікується, що передача частки в "АвтоВАЗі" французьким концерном "буде, умовно, угода "за рубль".

"Але з опціоном на п'ять або шість років – термін, протягом якого Renault можуть ухвалити рішення щодо викупу акцій назад. А якщо ми в цей період здійснюватимемо інвестиції, це також буде враховано у вартості", – уточнив Мантуров.

Він наголосив, що обговорень участі китайських та корейських компаній у капіталі "АвтоВАЗу" не велося.

Коментуючи майбутню угоду з передачі французьким концерном контрольної частки в російському автовиробнику, Мантуров додав: "Купувати або, тим більше, націоналізувати не входить до наших планів. Але якщо компанія сьогодні не має можливості забезпечувати поставку компонентів, ми не можемо нескінченно перебувати в очікуванні. Ми будемо змушені знайти альтернативу".

Говорячи про те, що буде з виробничими процесами на "АвтоВАЗі" Мантуров заявив: "Ми виходимо з того, що основні платформи збережуться, якщо Renault врешті-решт збереже свою поточну позицію, але ми поміняємо логістику і постачальників компонентів, в першу чергу, на російських".

Нове керівництво "АвтоВАЗу", за словами голови Мінпромторгу, призначатимуть "НАМІ спільно з Ростехом".

Мантуров також повідомив, що московський майданчик Renault, де до призупинення виробництва у березні цього року випускалися моделі Duster, Kaptur, Arkana та Nissan Terrano, консервувати не планується.

Він уточнив, що на потужностях "Рено Росія" випускатимуться інші автомобілі.