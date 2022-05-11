Украине нужно $5 миллиардов ежемесячно: как наполнялся бюджет с 24 февраля

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Источниками финансирования государственного бюджета с начала полномасштабной войны РФ против Украины являются военные облигации и помощь – всего за два месяца поступило 338 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, больше всего бюджет профинансировал Национальный банк - регулятор "напечатал" из-за выкупа военных облигаций 100 млрд грн. Еще 65 млрд грн поступило от продажи военных ОВГЗ другим инвесторам.

Также 41 млрд грн поступило от Международного валютного фонда в виде кредита.

От США, Италии, Дании, Норвегии, Австрии Латвий, Литвы и Исландии Украина получила средства в виде грантов, то есть безвозвратной помощи. Из общих суммы пособия в 338 млрд грн (11,4 млрд долларов) Украина 45,5 млрд грн получила именно в виде грантов.

Напоминаем:

Министерство финансов прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины с 2,7 млрд долл. в марте до 5-7 млрд долл. в апреле и мае.

В виде грантов и кредитов Украина уже договорилась об общей поддержке в 10 млрд. долларов, из которых 4,5 млрд. долларов уже получила.





