Україна домовилася про підтримку у 10 мільярдів доларів, половина вже надійшло

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У вигляді грантів та кредитів Україна вже домовилася про загальну підтримку у 10 млрд доларів, з яких 4,5 млрд доларів вже отримала.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми домовилися вже на сьогодні про підтримку України різними інструментами: кредитами, грантами, допомогою, проектами – на 10 млрд доларів. Більше ніж 4,5 млрд доларів ми вже отримали. Решта ще у процесі домовленостей та укладання договорів", – розповів прем’єр.

Він очікує, що ці кошт Україна отримає найближчим часом: "Практично кожного тижня йде підписання договорів і отримання коштів".

Раніше зазначалося, що Україна щомісяця потребує фінансування у 5 млрд доларів. За словами Шмигаля, Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом, що він допомагатиме Україні зібрати цю різницю щомісяця.

"МВФ фактично взяв на себе лідерство, створив цей адміністративний рахунок, через який всі партнери можуть Україні допомагати. Це може бути як пряме бюджетне фінансування через цей рахунок, гранти, кредити, так і SDR – спеціальні права запозичення", – пояснив він.

Шмигаль розповів, що звернувся до прем’єр-міністрів розвинутих країн, аби вони передали на користь України 10% своїх спеціальних прав запозичення, які торік були роздані їм МВФ у межах розподілу.

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