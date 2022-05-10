Газпром не согласен менять маршрут транзита из-за действий оккупантов

Газпром отрицает основания для объявления Оператором ГТС форс-мажора по транзиту газа и отвергает идею переноса выпадающих объемов на другой маршрут.

Это сообщение российской компании передает Интерфакс.

Газпром заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Напоминаем:

Украина вынуждена со среды, 11 мая, прекратить транзит газа через станции в Луганской области, которые оказались на временно оккупированной Россией территории – через этот пункт осуществляется поставка трети газа в Европу.

Еще в начале апреля Оператор газотранспортной системы сообщал, что враг вмешивается в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию (КС) "Новопсков" в Луганской области.

Такие действия российских оккупантов ставят под угрозу транзит газа через ГИС "Сохрановка", через который проходит треть объемов в ЕС.