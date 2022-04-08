Загроза транзиту газу: через дії окупантів Україна може втратити контроль над важливим об'єктом ГТС
В Операторі ГТС України заявляють, що дії російських окупантів ставлять під загрозу транзит газу через ГВС "Сохранівка".
Про це йдеться у заяві Оператора ГТС.
"Оператор ГТС України (ОГТСУ) повідомляє про грубі втручання представників рф та підконтрольних їм незаконних збройних формувань т. зв. "лнр" в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) "Новопсков" у Луганській області", - кажуть в компанії.
КС "Новопсков" – важливий об'єкт для організації транспортування газу споживачам Донецької і Луганської областей. Також через цю станцію проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) "Сохранівка", пояснили в ОГТС.
"ОГТСУ зафіксовано низку дій з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів, що фактично може спричинити втрату операційного контролю над обладнанням КС.
Це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу, та в результаті – до неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема в межах транзитного контракту", - наголосили в компанії.
ОГТСУ закликав представників агресора утриматись від подальшого тиску на працівників ОГТСУ та втручання в роботу КС.
"В іншому випадку, у разі втрати операційного контролю, ОГТСУ з метою збереження цілісності та безпечної роботи ГТС буде змушений зупинити роботу цього об’єкту. Зупинення КС "Новопсков" означає зупинку транзиту через ГВС "Сохранівка".
Відповідальність за наслідки – на російській федерації", - резюмували в компанії.
Економічна правда
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