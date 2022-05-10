Украина останавливает транзит трети газа в Европу из-за действий оккупантов

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Украина вынуждена со среды, 11 мая, прекратить транзит газа через станции в Луганской области, которые оказались на временно оккупированной Россией территории – через этот пункт осуществляется поставка трети газа в Европу.

Об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины.

ОГТСУ заявила, что наступили форс-мажорные обстоятельства, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков". КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из РФ в Европу.

В результате российской войны против Украины ряд объектов ГТС оказались на временно оккупированной территории, поэтому Оператор не может осуществлять оперативно-технологический контроль за такими объектами – в частности, станциями "Новопсков" и другими активами.

"Более того, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы", - заявили в ОГТС.

Согласно действующему транзитному контракту такие действия являются форс-мажорными обстоятельствами, исключающими выполнение обязательств на точке соединения ГИС "Сохрановка", а также пограничной компрессорной станции "Новопсков", которые не контролируются ОГО.

"С учетом вышеупомянутого ОГТСУ информирует, что с 07:00 11 мая 2022 приемки газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", - сообщил Оператор.

Отмечается, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и по условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на точку "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

Напоминаем:

Еще в начале апреля Оператор газотранспортной системы сообщал, что враг вмешивается в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию (КС) "Новопсков" в Луганской области.

Такие действия российских оккупантов ставят под угрозу транзит газа через ГИС "Сохрановка", через который проходит треть объемов в ЕС.





