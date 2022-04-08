Сеть мебельных магазинов JYSK приостанавливает работу в Беларуси

Датская сеть мебельных магазинов JYSK заявила, что с 18 апреля приостанавливает работу в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении компании.

"С 18 апреля временно будет приостановлена работа магазинов и веб-сайта JYSK Беларусь до дальнейшего уведомления.

Сейчас на сайте вы можете просматривать товары, но оформление заказов уже недоступно", - говорится в пояснении на сайте.

"Заказы, оформленные ранее, будут выполнены", - говорится в объявлении.

Напомним:

Датская сеть мебельных магазинов JYSK после того, как временно закрыла магазины в РФ 3 марта, решила полностью разорвать бизнес с агрессором.

Экономическая правда