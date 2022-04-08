Сеть мебельных магазинов JYSK приостанавливает работу в Беларуси
Датская сеть мебельных магазинов JYSK заявила, что с 18 апреля приостанавливает работу в Беларуси.
Об этом говорится в заявлении компании.
"С 18 апреля временно будет приостановлена работа магазинов и веб-сайта JYSK Беларусь до дальнейшего уведомления.
Сейчас на сайте вы можете просматривать товары, но оформление заказов уже недоступно", - говорится в пояснении на сайте.
"Заказы, оформленные ранее, будут выполнены", - говорится в объявлении.
Напомним:
Датская сеть мебельных магазинов JYSK после того, как временно закрыла магазины в РФ 3 марта, решила полностью разорвать бизнес с агрессором.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Следить за компаниями, до сих пор игнорирующими российские преступления, можно здесь: Более 400 компаний вышли из России, но не все остановили бизнес. Обновляется
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"