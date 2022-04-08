Bosch пока не планирует полностью сворачивать бизнес в России

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch пока не намерен полностью выходить из РФ.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава компании Штефан Хартунг.

"Пока осуществляется важная для поставки нормального населения деятельность, которая не подпадает под санкции. Мы не хотим ее прекращать без законного основания", - сказал он.

По его словам, Bosch максимально поддерживает санкции.

В то же время, по словам Хартунга, из-за санкций поставок товаров в Россию "в значительной степени" парализованы.

"Большинство нашего бизнеса с российскими клиентами и в России нарушено, это касается и локального производства. Следует ожидать и новых существенных ограничений работы", - признал глава Bosch.

Напоминаем:

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch заявил, что остановил поставки бытовой техники из ЕС в РФ.

Компания Bosch останавливает два завода по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге, ведь нет поставок из Европы, они отрабатывают свои запасы.

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Экономическая правда