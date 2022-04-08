Bosch пока не планирует полностью сворачивать бизнес в России
Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch пока не намерен полностью выходить из РФ.
Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава компании Штефан Хартунг.
"Пока осуществляется важная для поставки нормального населения деятельность, которая не подпадает под санкции. Мы не хотим ее прекращать без законного основания", - сказал он.
По его словам, Bosch максимально поддерживает санкции.
В то же время, по словам Хартунга, из-за санкций поставок товаров в Россию "в значительной степени" парализованы.
"Большинство нашего бизнеса с российскими клиентами и в России нарушено, это касается и локального производства. Следует ожидать и новых существенных ограничений работы", - признал глава Bosch.
Напоминаем:
Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch заявил, что остановил поставки бытовой техники из ЕС в РФ.
Компания Bosch останавливает два завода по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге, ведь нет поставок из Европы, они отрабатывают свои запасы.
Более подробно о работе международных компаний в России:
Бизнес на крови. Какие международные компании финансируют российскую армию
Более 400 компаний вышло из России, но не все остановили бизнес. Обновляется
В аду их заждались. Nestle, Leroy Merlin, Auсhan, Metro и другие соучастники преступлений путина
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"