Швейцария заблокировала около 8 миллиардов долларов российских активов

Швейцария на сегодняшний день заблокировала 7,5 миллиардов швейцарских франков (8 миллиардов долларов) российских активов после того, как впервые ввела санкции против приближенных к Кремлю лиц.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные представителя Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвина Боллингера.

Цифра выросла на 30% по отношению к сумме в 5,75 миллиарда франков, последний раз предоставленной министерством 24 марта.

Ранее президент Владимир Зеленский в обращении в Швейцарию призвал страну "быть как украинцы", в частности, когда речь идет о бизнесе типа Nestle, которая целенаправленно не желает выходить из РФ.

Напоминаем:

По экспертным оценкам, в Швейцарии может находиться до 213 млрд долл. российских активов

Ранее Швейцария одобрила санкции против более 200 физических и юридических лиц "в связи с серьезными нарушениями международного права Россией в Украине".