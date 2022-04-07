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Премьер: в апреле будет только половина запланированных поступлений в бюджет

Четверг, 7 апреля 2022, 14:45 - Илья Колдомасов

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что, несмотря на высокий процент выполнения поступлений госбюджета в марте, в следующем месяце будет только половина от запланированных поступлений.

Об этом говорится в его сообщении в соцсетях.

"Украина получила чуть больше 3 млрд долл от Запада, но на войну мы тратим 10 млрд долл ежемесячно. Поэтому каждый день мы говорим с партнерами о новых грантах, кредитах и ​​программах помощи", - отметил он.

Напоминаем:

При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая.

В марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд гривен, таким образом месячная роспись была выполнена на 92,9%.

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