Премьер: в апреле будет только половина запланированных поступлений в бюджет
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что, несмотря на высокий процент выполнения поступлений госбюджета в марте, в следующем месяце будет только половина от запланированных поступлений.
Об этом говорится в его сообщении в соцсетях.
"Украина получила чуть больше 3 млрд долл от Запада, но на войну мы тратим 10 млрд долл ежемесячно. Поэтому каждый день мы говорим с партнерами о новых грантах, кредитах и программах помощи", - отметил он.
Напоминаем:
При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая.
В марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд гривен, таким образом месячная роспись была выполнена на 92,9%.
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