Рассматривается возможность временного сокращения некоторых соцрасходов

При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая.

Об этом говорится в сообщении ОП со ссылкой на результаты совещания президента с членами правительства по вопросам выполнения госбюджета.

Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса.

Напоминаем:

В марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд гривен, таким образом месячная роспись была выполнена на 92,9%.

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