Поступления в госбюджет в марте были на уровне 92%

В марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд гривен, таким образом месячная роспись была выполнена на 92,9%.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Примечательно, что на первом месте по поступлениям были дивиденды от предприятий с государственной долей. Таких доходов было на 32,5 миллиарда.

Также в ведомстве сообщили, что расходы общего фонда госбюджета за январь-март составили 356,4 миллиарда, что соответствует 67,8% от плана на этот период.

Дефицит государственного бюджета за январь-март был на уровне 67,5 миллиарда при запланированном в 266,1 миллиарда.

Напоминаем:

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что у Налоговой службы будет перевыполнение предыдущего плана сборов за март, который создавался еще до войны.

В условиях военного положения правительство готовится к очередной волне сокращения расходов для консолидации средств на нужды армии.