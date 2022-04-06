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Венгрия готова платить за российский газ рублями

Среда, 6 апреля 2022, 15:52 - Дана Гордийчук

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова платить Россию за поставки газа в рублях.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в среду по случаю победы на парламентских выборах в стране.

Для нас не будет проблемой заплатить в рублях. Если россияне хотят, чтобы мы платить в рублях – будем платить в рублях", – заявил он, отвечая на вопрос о том, как страна планирует платить за следующую поставку газа.

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Венгрия газ РФ
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