Венгрия готова платить за российский газ рублями

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова платить Россию за поставки газа в рублях.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в среду по случаю победы на парламентских выборах в стране.

Для нас не будет проблемой заплатить в рублях. Если россияне хотят, чтобы мы платить в рублях – будем платить в рублях", – заявил он, отвечая на вопрос о том, как страна планирует платить за следующую поставку газа.