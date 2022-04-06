В Кремле прокомментировали выплату рублями по долгам: искусственная дефолтная ситуация

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сложившуюся ситуацию с оплатой внешнего долга страны, которую местный Минфин провел в рублях.

Об этом передает Интерфакс.

Он снова посетовал на замороженные резервы центробанка и снова сказал что оплата в рублях - это ответная мера на такие действия запада.

И поэтому он считает, что "никаких оснований для реального дефолта нет", однако в связи с сложившейся ситуацией "теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная дефолтная ситуация", - резюмировал он.

Напоминаем:

Минфин России перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что может означать дефолт.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

Россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил России производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.

В последний раз РФ объявляла дефолт в 1998 году, запустивший спираль быстрой инфляции, девальвации рубля и финансовую изоляцию на международных рынках. Однако тогда стране не удалось выплатить внутренние долги, а последний пропуск выплат по внешнему был в 1917 году.